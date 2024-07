Trump recebe apoio dos ex-rivais Haley e DeSantis em mostra de união na convenção republicana

MILWAUKEE (Alexandra Ulmer e Gram Slattery e Nathan Layne/Reuters) - Os antigos rivais de Donald Trump para a indicação presidencial republicana Nikki Haley e Ron DeSantis manifestaram total apoio à sua candidatura na convenção do partido, em uma demonstração de unidade dias depois de ele ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato.

VEJA MAIS

Haley, que havia descrito Trump como inapto para o cargo durante sua campanha, pediu a seus apoiadores que votem nele em vez do presidente democrata Joe Biden "pelo bem de nossa nação".

"Você não precisa concordar com Trump 100% do tempo para votar nele", disse Haley, ex-embaixadora na ONU e governadora da Carolina do Sul, depois de subir ao palco para uma mistura de aplausos e vaias.

DeSantis, governador conservador da Flórida cuja campanha fracassou no início do ano, ganhou uma recepção calorosa da multidão ao atacar Biden, de 81 anos, como sendo velho demais para o cargo.

Com a orelha direita enfaixada após a tentativa de assassinato de sábado, Trump aplaudiu de seu camarote na arena, onde se sentou ao lado do companheiro de chapa, o senador J.D. Vance.

Vance, ele próprio um ex-crítico feroz de Trump que se tornou um firme apoiador, será o líder da terceira noite da convenção na quarta-feira.

A demonstração de harmonia teve a intenção de contrastar com os democratas, que passaram semanas atolados em tensões intrapartidárias sobre se Biden deveria abandonar sua candidatura à reeleição após desempenho decepcionante no debate de 27 de junho contra Trump, de 78 anos.

Muitos dos discursos da noite em Milwaukee - centrados no tema da lei e da ordem - foram impregnados da retórica anti-imigração de Trump, com oradores denunciando com raiva as políticas de fronteira de Biden.

Kari Lake e Bernie Moreno, que estão concorrendo para o Senado dos EUA no Arizona e em Ohio, respectivamente, e os senadores Ted Cruz, do Texas, e Tom Cotton, do Arkansas, chamaram o fluxo de imigrantes de "invasão".

Embora as travessias de fronteira tenham atingido níveis recordes durante o mandato de Biden, as prisões caíram drasticamente em junho, depois que o presidente implementou uma ampla proibição de asilo.

Anne Fundner, uma mãe cujo filho adolescente morreu envenenado por fentanil, disse que considerava os democratas responsáveis. A família de Rachel Morin, uma mulher de Maryland que, segundo as autoridades, foi estuprada e morta por um imigrante salvadorenho que havia cruzado a fronteira entre os EUA e o México ilegalmente várias vezes, também culpou as políticas de Biden.

Trump destacou o assassinato de Morin na campanha eleitoral, na qual ele frequentemente demoniza os imigrantes como criminosos violentos. Estudos mostram que os imigrantes não cometem crimes em uma taxa mais alta do que os norte-americanos nativos.

Trump se comprometeu a lançar o maior esforço de deportação da história dos EUA.

Alguns dos ataques acalorados contradizem a mensagem de unidade nacional que Trump prometeu transmitir após o atentado contra sua vida em um comício na Pensilvânia no sábado.

Mas Lara Trump, sua nora e copresidente do Comitê Nacional Republicano, encerrou a noite com uma mudança de tom, dizendo que os norte-americanos deveriam se lembrar de que "há mais coisas que nos unem do que nos dividem".