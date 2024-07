Em ligação vazada com Robert Kennedy Jr, Trump fala sobre atentado, Biden e vacinação

Uma ligação entre o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, candidato novamente à Presidência pelo partido Republicano, e Robert Kennedy Jr., um candidato independente à Casa Branca, foi divulgada nesta terça-feira (16.07), por Bobby Kennedy III, filho de Robert, que se desculpou pelo vazamento da conversa. Na gravação, Trump, que foi vítima de uma tentativa de assassinato durante um comício no último sábado (13.07), disse que a bala atirada pelo fuzil AR-15 foi como o "maior mosquito do mundo".

O republicano também falou sobre a conversa que teve com o presidente dos EUA, Joe Biden, após o atentado. "Foi bem legal, na verdade, ele me ligou e perguntou ‘como você escolheu se virar [o rosto] para a direita?’", disse o ex-presidente, que riu ao relembrar. "Eu disse ‘estava mostrando um gráfico’, não precisava dizer a ele que era sobre todas as pessoas entrando em nosso país, mas disse ‘apenas movi a cabeça para mostrar o gráfico’ e aí algo me acertou, foi como o maior mosquito do mundo. E era uma bala, daquela AR-15, uma arma grande", completou Trump.

VEJA MAIS

Na ligação, o ex-presidente também tentou convencer Kennedy Jr. a sair da corrida presidencial para o apoiar e falou sobre a vacinação de crianças - segundo o jornal americano "The New York Times", Kennedy Jr. é antivacina. "Eu acho que seria tão bom e tão grande para você. E vamos vencer, estamos bem à frente do cara (Biden)", disse Trump.

Segundo Bobby Kennedy III, a conversa ocorreu no domingo (14), um dia após o atentado. O vídeo publicado por ele e deletado. "Removi o último (tweet) por confundir sarcasmo com a vida real", disse o filho do candidato independente.

"Quando o presidente Trump me ligou, eu estava gravando com um cinegrafista. Eu deveria ter ordenado a ele que parasse de gravar imediatamente. Estou horrorizado que isso tenha sido publicado. Peço desculpas ao presidente (Trump)", disse Robert Kennedy Jr. em publicação no X (antigo Twitter).