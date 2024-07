Secretário do governo Biden admite falha de segurança em atentado contra Trump

A tentativa de assassinato contra o ex-presidente e pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, no último sábado (13.07), se deveu a uma falha de segurança, conforme admitiu à emissora CNN o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

“Quando digo que algo assim não pode acontecer, estamos falando de uma falha”, declarou.

VEJA MAIS

O Serviço Secreto dos EUA, que reporta-se diretamente ao departamento liderado por Mayorkas, é responsável pela segurança do ex-presidente Trump. No último sábado, o republicano levou um tiro de raspão na orelha durante um comício no sábado em Butler, na Pensilvânia. Após a tentativa de assassinato, o atirador, Thomas Matthew Crooks, um homem de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.

Mayorkas afirma que o caso será analisado através de uma investigação independente, para descobrir o que aconteceu, o motivo e apresentar recomendações com as conclusões, para que casos assim não se repitam.