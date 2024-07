Trump conversou por telefone com viúva de apoiador morto em atentado

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Presidência pelo partido Republicano Donald Trump procurou a família do Corey Comperatore, bombeiro morto durante o ataque a tiros em comício na Pensilvânia (EUA) no sábado (13.07). A informação foi divulgada pelo jornal New York Times, que conversou com Kelly, irmã da vítima. Segundo ela, Trump conversou com a viúva Helen Comperatore, para expressar suas condolências.

“Ele foi muito amável e disse que continuaria me ligando nos próximos dias e semanas”, declarou a viúva de Comperatore. Helen afirma ainda ter dito ao ex-presidente, na ligação, que seu marido “partiu deste mundo como um herói, e que Deus o acolheu”.

Corey Comperatore morreu quando tentava proteger a família dos tiros. O atentado a tiros do último sábado tinha como alvo o próprio Donald Trump e foi cometido por um jovem de 20 anos identificado como Thomas Matthew Crooks, que foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

A ligação de Trump para a viúva de Comperatore foi feita depois de Helen ter dito ao New York Post, na segunda-feira (15.07), que o ex-presidente não havia entrado em contato com a família. Biden também ligou para os familiares do bombeiro, nas a viúva rejeitou a ligação do presidente, por posicionamento político.

"Eu não falei com Biden. Eu não queria falar com ele. Meu marido era um republicano devoto e ele não ia querer que eu falasse com ele", declarou Helen Comperatore ao jornal Washington Post. "Eu apoio Trump. É nele que vou votar, mas não guardo rancor de Biden. Ele não fez nada de mal ao meu marido. Um jovem de 20 anos desumano é que fez isso", acrescentou.