Autor de atentado contra Trump foi rejeitado por clube de tiro por ser 'péssimo atirador'

Thomas Matthew Crooks, apontado como suposto autor do atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi aceito por um clube de tiros por ter sido considerado como “péssimo” atirador. As informações foram divulgados pelo New York Post nesta segunda-feira (15).

Donald Trump - candidato à presidência pelo Republicanos - sofreu o atentado no último sábado (13), durante um comício na Pensilvânia. A bala atingiu de raspão a orelha do ex-presidente e acertou Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos, que tinha duas filhas. O homem morreu na hora.

Segundo relatos de colegas de Thomas Crooks, o suposto autor do disparo, ele teria feito um teste para ingressar no time de tiro da Bethel Park High School. Jameson Murphy, colega de sala de Crooks, contou que ele atirou da sétima faixa — a faixa mais próxima da parede direita — e atingiu a parede esquerda, errando completamente todos os alvos.

“Ele tentou… e era um atirador tão comicamente ruim que não conseguiu entrar no time e saiu depois do primeiro dia”, contou Murphy.

De acordo com os colegas, Thomas era solitário e sofria bullying. “Não sabia atirar”. “Ele era um péssimo atirador”, comentou outro.

Ainda de acordo com as pessoas que conheciam Thomas, o jovem apresentava falas preocupantes. “Notamos algumas coisas que Thomas disse e como ele interagiu com outras pessoas… Ele disse algumas coisas que eram meio preocupantes”, disse um colega.

“Ele fez algumas piadas grosseiras que não são apropriadas quando há armas de fogo no ambiente escolar”, disseram eles, sem dar detalhes sobre o que exatamente Crooks disse.