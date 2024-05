Morre primeiro paciente a receber rim de porco em transplante nos EUA; entenda o caso

O norte-americano Richard Slayman morreu dois meses depois de uma cirurgia em que foi o primeiro homem a receber um transplante de rim de porco. Ele tinha 62 anos. O americano passou pelo procedimento no Massachusetts General Hospital em março deste ano.

A família expressou sua gratidão em um comunicado oficial, reconhecendo o incansável trabalho dos profissionais de saúde que possibilitaram diversas semanas adicionais ao lado de Rick. "O árduo empenho da equipe médica no comando do xenotransplante proporcionou à nossa família preciosos momentos ao lado de Rick, cujas lembranças permanecerão em nossas mentes e corações", declararam.

O procedimento cirúrgico de Slayman marcou um marco na história da medicina, sendo o primeiro xenotransplante bem-sucedido do rim de um suíno para um humano. Anteriormente, tais cirurgias eram realizadas apenas em pacientes com morte cerebral. O procedimento denominado xenotransplante ocorre quando um tecido ou órgão de uma espécie é transferido para outra distinta.

Entenda a doença e o transplante de Richard Slayman

Slayman sofria de doença renal crônica terminal, diabetes tipo 2 e hipertensão, enfrentando uma batalha árdua contra a falência de órgãos. Após um transplante de rim humano em 2018, seguido por anos de diálise, Slayman viu seu órgão transplantado apresentar sinais de falha cerca de cinco anos depois, retornando à diálise em maio de 2023.

Diante de poucas alternativas, o paciente optou pelo procedimento experimental de xenotransplante, enfrentando desafios como complicações vasculares e a demorada espera por um novo rim doado. O órgão transplantado, proveniente de um porco geneticamente modificado pela eGenesis, passou por um processo meticuloso de modificação genética para minimizar riscos de rejeição.

A cirurgia, liderada pelo renomado cirurgião brasileiro Leonardo V. Riella e sua equipe do Hospital Geral de Massachusetts, foi um sucesso, consumindo quatro horas de procedimento delicado.

No entanto, como é comum em transplantes de órgãos, o paciente enfrentou desafios imunológicos, demonstrando sinais de rejeição ao enxerto no oitavo dia pós-cirúrgico. O médico responsável, Leonardo V. Riella, identificou a rejeição como do tipo celular, uma das formas mais comuns de rejeição aguda de enxerto.

Apesar dos desafios, o caso de Slayman representa não apenas um avanço significativo na medicina, mas também uma história de coragem e esperança diante das adversidades enfrentadas por pacientes com doenças graves.