Homem recupera as duas mãos em transplante bilateral inédito na Índia

O pintor Raj Kumar foi a primeira pessoa a passar por uma cirurgia de transplante bilateral de mãos em Déli, na Índia. No Hospital Sir Ganga Ram ele recebeu, em janeiro deste ano, um novo conjunto de membros, numa cirurgia que necessitou de 11 médicos durante mais de 12 horas, em um processo de reconstrução de ossos, artérias, veias, tendões, nervos, músculos e pele.

Como foi a cirurgia?

O Dr. Gambhir, médico que integrou a equipe cirúrgica, explicou em entrevista ao Indian Express que Kumar foi escolhido para o procedimento devido ao fato de já ter tido seus dois membros amputados anteriormente. Além disso, foi possível obter ambas as mãos de Meena Mehta, uma mulher falecida que era doadora de órgãos.

"Depois que selecionamos o paciente e fizemos a compatibilidade sanguínea, descobrimos que ele era o candidato ideal para o paciente. Pegamos as mãos e primeiro fixamos os ossos com placas e parafusos e depois fixamos os músculos e depois a artéria e o nervo", relatou o médico.

Segundo o Dr. Gambhir, a precisão e a competência desempenharam um papel crucial para assegurar a realização impecável do procedimento em Kumar. Ele passou por um período de recuperação de seis semanas e recebeu alta na última quarta-feira (6).

Como o pintor perdeu as mãos?

Em outubro de 2020, Raj Kumar teve suas mãos amputadas em um acidente em que foi atropelado por um trem enquanto atravessava os trilhos em Nangloi. O incidente ocorreu quando sua bicicleta perdeu o controle. Apesar de ter tentado usar próteses, a adaptação não foi bem-sucedida.

De acordo com o Times Now, Mehta, que ocupava o cargo de chefe administrativa em uma escola de prestígio no sul de Déli, expressou o compromisso de doar seus órgãos após seu falecimento. Seus rins, fígado e córneas foram doados para outras três pessoas, enquanto suas mãos foram destinadas ao pintor Raj Kumar.