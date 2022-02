Menino pode ter braço amputado após picada de aranha; entenda o caso

Miguel Alves Agapito, de 2 anos, está internado desde terça-feira (22) após vários dias sofrendo as consequências de uma picada de aranha. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, em Goiás. As informações são do G1 Goiás.

Segundo a família, há dez dias percorre com a criança por unidades de saúde, mas que Miguel foi diagnosticado com outras doenças. O diagnóstico correto só veio após uma consulta particular com um infectologistas, que confirmou a suspeita com um laudo.

A tia de Miguel, Andressa Fernandes da Silveira, de 24 anos, disse que o menino começou a passar mal no dia 12 de fevereiro. Uma aranha foi encontrada no berço da criança.

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) disse que Miguel recebeu a classificação laranja, considerada muito urgente, e foi atendido imediatamente. Ele passou por uma avaliação com cirurgião, ortopedista e infectologista. Ele está internado e medicado com antibiótico.

Dengue

Com febre de 40 graus, Miguel foi diagnosticado com dengue no Hecad. “Nós falamos que tinha o caroço no bracinho dele, mas os médicos disseram que não era nada. Ele estava com febre de 40,6°C. No dia seguinte, ele continuou passando mal, levamos de novo, mas não internaram ele”, contou Andressa.

Aranha que picou Miguel (Andressa Fernandes/Arquivo Pessoa)

Insatisfeitos com o atendimento e o diagnóstico, os pais levaram o menino a outras unidades de saúde, mas não conseguiam internação e o estado de saúde do Miguel foi piorando. Os familiares, então, pagaram uma consulta particular com um infectologista na noite de terça-feira (22).

“O médico fez um laudo confirmando que o Miguel foi picado por aranha e disse que ele tinha que passar por uma cirurgia para drenar a picada. Ele corre até risco de ter o braço amputado”, disse a tia.

Com o laudo, a família foi novamente ao Hecad e conseguiu que Miguel fosse internado. A tia contou que ele está recebendo medicação e será atendido pelos médicos.