Estudante de 18 anos lutou pela vida depois de ser picada por aranha

Uma estudante luta pela vida no hospital depois que uma aranha venenosa a picou enquanto ela dormia nas férias - deixando-a com um caroço do tamanho de uma bola de golfe debaixo do braço. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Abby Tannetta, 18, estava hospedada no trailer dos pais em Cardigan Bay Holiday Park, Pembrokeshire, País de Gales, e estava comemorando o término da faculdade com uma amiga quando foi picada pelo que ela acredita ser uma aranha “falsa viúva” enquanto dormia.

A estudante, de Caerphilly, País de Gales, acordou na madrugada de 26 de maio com uma dor aguda no lado e uma aranha gigante ao lado dela na cama.

Dias depois, a Abby foi levada às pressas ao hospital para uma cirurgia de emergência depois que os médicos temeram que o jovem estudante pudesse contrair sepse se a infecção não fosse controlada.

O encontro assustador com a aranha aconteceu poucos dias depois que a British Arachnological Society (BAS) relatou um “grande aumento” em avistamentos de todas as espécies de aranhas - incluindo falsas viúvas venenosas.

“Uma dor aguda que me acordou, olhei ao meu lado e vi uma aranha gigante fugindo da cama. Estava muito dolorido e só piorou. Ficou maior, estava muito vermelho, coçava e doía tanto que eu não conseguia mexer o braço ou dormir de lado. Eu estava me sentindo muito tonta e fraca, estava fervendo e parecia que meu coração estava acelerado e o caroço tinha crescido ainda mais do tamanho de uma bola de golfe. Eu desmaiei enquanto os médicos me apressavam para a cirurgia, mas felizmente eles conseguiram fazer isso, caso contrário, eu poderia ter uma sepse, que pode ser fatal.”

Ela demorou três dias para ir ao médico. Que a orientou a ir ao pronto-socorro. Com muitas dores, tontura, ela foi ao hospital onde fizeram a cirurgia.

Fobia

A cirurgia foi um sucesso e a estudante foi mantida no hospital durante a noite depois que seu corpo ficou fraco de lutar contra a infecção.

Ela voltou para casa no dia seguinte e, desde então, tem uma enfermeira atendendo a casa todos os dias para cuidar do ferimento.

Abby acrescentou: “Tem sido difícil. Tenho sentido muitas dores durante a recuperação. A dor está muito melhor agora. Depois da cirurgia, senti como se tivesse sido esfaqueado, mas agora estou apenas desconfortável.”

Ela conta que a cirurgia adentrou 4 centímetros no corpo dela. E que antes ela já tinha medo de aranho, o que agora evoluiu para uma fobia.

“Devo voltar para o trailer em algumas semanas, mas estou com muito medo de voltar lá agora, então terei de ver como me sinto mais perto da hora.”