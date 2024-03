Homem de duas cabeças? Paciente retira tumor raro de trás do pescoço depois de 15 anos

Um indiano, de 39 anos, passou por uma cirurgia para retirar um tumor do tamanho de um melão, que estava alojado na parte de trás do seu pescoço. De acordo com o paciente, o tumor começou a crescer quando ele ainda tinha 24 anos.

O homem procurou ajuda médica depois de conviver por anos com dores constantes no pescoço, mãos dormentes, dificuldade para andar e insônia, o que também prejudicou sua saúde mental.

Segundo a equipe médica, a doença se tratava de um tumor mesenquimal, muito raro, que cresce a partir de células-tronco encontradas na medula óssea. Essas células são cruciais para reparar tecidos esqueléticos como ossos e cartilagens. Os pesquisadores estimam que haja menos de um em um milhão de casos na cabeça e pescoço por ano nos EUA.

Os médicos que removeram o tumor do pescoço do indiano, disseram que a operação foi extremamente difícil, pois precisaram acessar áreas que envolviam vasos sanguíneos próximos do pescoço e do cérebro. Um movimento errado poderia ter sido fatal. Os especialistas afirmaram que todo o tumor foi removido e o paciente está se recuperando bem em casa.