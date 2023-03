Jovem remove cirurgicamente um tumor no ovário e peso surpreende médicos

Uma jovem de 20 anos precisou passar por cirurgia por conta do tamanho de um tumor no ovário: uma massa de 45 kg que surpreendeu até mesmo a equipe médica. A situação chegou ao limite porque moradora da Flórida, nos Estados Unidos, demorou a procurar ajuda já que se preocupava com quanto ia gastar com os cuidados hospitalares.

Alisson Fisher tinha que conviver com fortes dores no estômago e um grande volume na barriga. Como se não bastasse, a jovem também teve que lidar com uma menstruação contínua que a fez ficar mestruada durante o ano inteiro de 2020. Já em 2021, após um diagnóstico de câncer na mãe, Alisson tomou coragem para rastrear os problemas de saúde e descobriu o nódulo benigno.





A cirurgia foi um sucesso, feita por técnica robótica, menos invasiva do que a convencional. Os profissionais cortaram pedaço por pedaço do tumor. “Sentia como se estivesse grávida de dez filhos. Não conseguia deitar de bruços, parecia que todos os meus órgãos estavam sendo esmagados. Mas depois de assistir a batalha de minha mãe e o que ela passou, percebi que não deveria estar adiando meus problemas da maneira que estava”, afirmou.

Esse tipo de tumor é raro, segundo Martin Martino, cirurgião responsável. A equipe conseguiu localizar o ovário esquerdo da jovem, que tem o tamanho normal e garantiu que a jovem ainda poderá ter filhos.