Mulher retira 13 kg de massa ovariana após cirurgia de emergência

Um caso inusitado chamou atenção de uma equipe médica de Turmalina, no estado de Minas Gerais. Isso porque foi retirado 13 kg de massa ovariana de uma paciente. A mulher era obesa e mesmo depois da perda de peso o corpo continuava desproporcional na barriga, o que levantou suspeitas dos profissionais.

A massa foi descoberta via ultrassom solicitado pelo ginecologista. Na época não era possível ter a dimensão do volume. A mulher, mesmo com encaminhamento de urgência, teve o pedido recusado por uma unidade hospitalar. Com informações do site Estado de Minas Gerais.

(Foto: Divulgação)

A equipe orientou o procedimento, mesmo com os riscos de complicação e morte. “Como é uma massa muito volumosa, ela comprime os órgãos, como o pulmão, e fica difícil de operar. A chance dessa paciente evoluir para um óbito durante a cirurgia era muito grande. Possivelmente não aceitaram por isso”, explicou o diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo, Adson Alves Coutinho.

A cirurgia durou cerca de duas horas e aconteceu no dia 17 de setembro do ano passado. Após a retirada da massa, a paciente ficou quatro dias na internação e outros 30 dias em atendimento ambulatorial. A biópsia apontou que o material era benigno. “A partir de agora, é vida normal e só mesmo fazer o acompanhamento ginecológico de rotina”, comemora o médico.