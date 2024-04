Primeiro paciente a receber rim de porco sai do hospital; brasileiro coordenou a cirurgia

O primeiro paciente do mundo a receber um rim de porco geneticamente modificado em transplante, Richard “Rick” Slayman, deixou o hospital nessa quarta-feira, 08. O homem de 62 anos foi operado no dia 16 de março e, após 18 dias, recebeu alta. A cirurgia foi coordenada pelo médico brasileiro Leonardo Riella.

O transplante, realizado no Hospital Geral de Massachusetts (MGH), em Boston, Estados Unidos, foi considerado “bem-sucedido” pela equipe médica. Richard foi paciente do Centro de Transplante Geral do hospital por 11 anos e, em 2018, passou por um transplante renal - que falhou após cinco anos. Em diálise desde 2023, o paciente disse que confiava no “time de cuidados”.

Com um novo rim, Richard fala que está entusiasmado para voltar à vida normal longe da diálise. “Sair do hospital com um dos atestados de saúde mais limpos que já tive em muito tempo é um momento que eu desejava que chegasse há muitos anos. Agora, é uma realidade e um dos momentos mais felizes da minha vida”, declarou.

O procedimento que Richard passou se chama xenotransplante, ou seja, a implantação de órgãos de diferentes espécies. No total, a cirurgia durou quatro horas. O rim transplantado no paciente foi geneticamente modificado pela eGenesis de Cambridge, Massachusetts. No processo, houve implementação de genes humanos após retirada de genes de porco e inativação de retrovírus.

“Fiquei emocionado no anúncio quando falei da nossa equipe. Foi uma dedicação muito intensa. Dia e noite, nossa equipe estava dando a alma e mais um pouco para que desse certo’, falou o médico brasileiro Leonardo Riella, em entrevista à revista Veja. Ao Jornal da Globo, o médico afirmou ser uma “emoção muito grande” ver o paciente ir para casa.

No perfil do Instagram, o Hospital Geral de Massachusetts expressou a alegria da equipe ao compartilhar a informação. “Rick Slayman, nosso primeiro paciente a receber em transplante um rim de porco geneticamente modificado, teve alta do hospital. Ele está se recuperando bem e vai continuar os cuidados em casa, com a família”, escreveu.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)