Transplante de sobrancelha: veja o procedimento feito por Andressa Miranda, esposa de Thammy

Andressa Miranda, esposa do vereador de São Paulo Thammy Miranda, compartilhou em suas redes sociais recentemente que passou por um transplante de sobrancelha. A influenciadora, que sempre foi aberta sobre suas experiências com estética, revelou que optou pelo procedimento para preencher falhas e aumentar a densidade de suas sobrancelhas.

O transplante de sobrancelha é uma técnica cada vez mais popular entre pessoas que desejam melhorar a aparência e a autoestima. O procedimento consiste na remoção de folículos pilosos da área doadora (geralmente a parte posterior do couro cabeludo) e implantação na região das sobrancelhas, fio a fio.

Como é feito o procedimento?

O transplante de sobrancelha é uma técnica que consiste na retirada de fios da área doadora, geralmente a parte posterior do couro cabeludo, e implantação na região das sobrancelhas. A cirurgia é feita fio a fio, de forma meticulosa, respeitando a direção natural dos pelos para um resultado natural.

Para o procedimento é retirada a unidade folicular do cabelo, composta por haste capilar, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, bainhas que revestem o pelo e o bulbo capilar. Esse conjunto é implantado na região da sobrancelha que será reconstruída. A cirurgia é realizada sob anestesia local e sedação oral, em ambiente ambulatorial, sem necessidade de internação.

A duração do procedimento varia de acordo com a quantidade de fios a serem implantados, mas geralmente leva de três a quatro horas. O custo também varia, mas pode ficar entre R$ 11 mil e R$ 15 mil, a depender do tamanho da intervenção que precisa ser feita.

No caso de doenças que causem a queda dos pelos da região, como alopecia areata e hanseníase, a possibilidade de realização do procedimento deve ser avaliada por um cirurgião plástico ou dermatologista especializados em cirurgia capilar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)