Doadora de medula é surpreendida no dia do casamento por paciente que recebeu doação: 'Emoção'

No dia do seu casamento, uma doadora de medula óssea foi surpreendida por um momento emocionante. Daniela Cervi, teve o privilégio de conhecer pessoalmente pela primeira vez a mulher que foi beneficiada com a sua doação. Ela descreveu o momento como uma "emoção gigantesca".

Desde 2013, Daniela está registrada no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Este registro reúne informações de voluntários e pacientes em busca de transplante, avaliando a compatibilidade entre eles.

Em abril de 2021, Daniela, que mora em Cascavel, Paraná, recebeu a notícia de que havia sido encontrada uma paciente compatível: Andreia Ferreira, residente em Zacarias, São Paulo, que travava uma batalha contra a leucemia desde 2017. A cirurgia foi realizada em dezembro.

Um ano após o transplante, a social media enviou uma carta para Andreia. Meses depois, elas tiveram sua primeira conversa por mensagem de celular. Conforme as diretrizes do Redome, o sigilo entre paciente e doador só pode ser quebrado um ano e meio após o procedimento.

As duas planejaram uma conversa por vídeo chamada, mas, ocupada com os preparativos do casamento, Daniela não conseguiu participar. Foi nesse momento que o noivo, Rafael Meira Ribeiro, preparou uma surpresa especial.