Transplante de rim de porco em humano é realizado com sucesso nos EUA

Pela primeira vez, cirurgiões dos Estados Unidos fizeram um transplante de rim de porco para um ser humano. O órgão era geneticamente modificado e funcionou normalmente no corpo do paciente, segundo o New York Times. As informações são do portal UOL.

O procedimento foi relatado pela primeira vez pelo USA Today, na última terça-feira (19), e envolveu o uso de genes de porco modificados para que uma molécula, conhecida por desencadear rejeição quase imediata, não estivesse nos tecidos do órgão transplantado. A receptora foi uma paciente com morte cerebral e sinais de disfunção renal. A família consentiu com o procedimento antes que a paciente fosse retirada do suporte vital.

O novo rim foi anexado aos vasos sanguíneos e mantido fora do corpo da receptora para que os pesquisadores tivessem acesso a ele. Os resultados dos testes da função do órgão "pareciam bastante normais", de acordo com o cirurgião de transplante Dr. Robert Montgomery, que liderou o estudo.

“O rim produziu a quantidade de urina que você esperaria de um rim humano transplantado e não havia evidências da rejeição precoce. O nível anormal de creatinina do receptor - um indicador de função renal deficiente - voltou ao normal após o transplante” disse Montgomery.

A pesquisa ainda não foi publicada em uma revista médica e nem revisada por outros pesquisadores. Sendo assim, ainda há muitas questões sobre as consequências a longo prazo do procedimento, mas especialistas afirmaram que a cirurgia representou um marco. "Precisamos saber mais sobre a longevidade do órgão. Este é um grande avanço", disse ao New York Times o Dr. Dorry Segev, professor de cirurgia de transplante da Escola de Medicina Johns Hopkins, que não esteve envolvido na pesquisa.

O porco geneticamente modificado, chamado de GalSafe, foi desenvolvido pela Revivicor da United Therapeutics Corp (UTHR.O). Em dezembro de 2020, ele foi aprovado para uso como alimento para pessoas com alergia à carne e como uma fonte potencial de terapêutica humana pela Food and Drug Administration dos EUA.