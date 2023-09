Nove pessoas são presas após incêndio que deixou 113 mortos em festa de casamento

Nove pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio registrado durante uma festa de casamento, na noite desta terça-feira (26), na cidade de Hamdaniya, no Iraque. O fogo se espalhou pelo imóvel onde o evento era realizado, matando 113 pessoas e deixando outras 150 feridas. Partes do imóvel desabaram durante o incêndio.

Até o momento, o uso de fogos de artifício dentro do salão é a principal hipótese levantada para o início da tragédia. A informação sobre a prisão dos suspeitos foi dada por um funcionário do governo local à BBC. Ele disse ainda que o ambiente tinha falhas de segurança.

Cruz Vermelha afirma que número de mortos pode chegar a 450 (Zaid AL-OBEIDI/AFP)

O salão fica localizado na província de Nínive, no norte do país, que faz fronteira com a Síria e é próxima da Turquia. Na região, há uma grande presença de curdos, que são minoria no Iraque, e é majoritariamente cristã.

Cerca de mil convidados participavam do evento. De acordo com o movimento Crescente Vermelho - como a ONG Cruz Vermelha é chamada em países de maioria islâmica - até 450 pessoas podem ter morrido no local, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades iraquianas.

Ainda não há também informação oficial sobre o estado de saúde dos noivos. Ao canal de notícias iraquiano Alawla TV, um convidado afirmou que ambos estão bem de saúde, mas devastados pelas mortes. Outra testemunha, porém, informou à BBC que os dois morreram.