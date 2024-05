Julgamento de Trump: Juri pode decidir hoje se ex-presidente dos EUA é culpado ou inocente

O júri que decidirá o destino de Donald Trump retorna, nesta quinta-feira (30.05), ao tribunal de Nova York para o seu segundo dia de deliberações, após o qual chegará a um veredicto que poderá abalar as eleições americanas de novembro. Este é um processo histórico, o primeiro julgamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos.

Depois de semanas de depoimentos de mais de 20 testemunhas, o foco agora está inteiramente nessas dezenas de nova-iorquinos comuns, que devem decidir se o ex-presidente republicano é culpado de falsificar documentos para tentar encobrir um escândalo sexual na reta final de sua campanha para a Casa Branca em 2016.

Os membros do júri, cujas identidades são mantidas em segredo para protegê-los de tensões políticas, trabalham a portas fechadas em um tribunal de Manhattan.

As únicas pistas sobre o rumo que tomarão provêm dos seus pedidos de esclarecimento. A reunião desta quinta-feira deverá começar com a análise de dois depoimentos já apresentados durante o julgamento, e com a revisão das instruções do juiz que preside o processo sobre como interpretar a lei.

Trump, de 77 anos, é obrigado a permanecer nas instalações do tribunal enquanto ocorrem as deliberações.

Apesar de ter sido repreendido com uma ordem de silêncio pelo juiz Juan Merchan, o magnata o atacou quase diariamente e afirmou que considera o julgamento motivado por razões políticas.

“É uma vergonha”, disse ele na quarta-feira. "Não houve nenhum crime."

Não há limite de tempo para as deliberações, mas é necessário um veredicto unânime para absolvê-lo ou condená-lo. Caso um dos jurados não concorde com os demais, o processo é declarado nulo e um novo julgamento deverá ser realizado.

Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos (2017-2021), é acusado de falsificar documentos contábeis de seu império Trump Organization para esconder um pagamento de US$ 130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels em troca de seu silêncio sobre um suposto encontro sexual que tiveram em 2006.

Os promotores afirmam que a fraude tinha como objetivo evitar que os eleitores de 2016 soubessem de seu comportamento.

Se Trump for considerado culpado, as repercussões políticas superariam em muito a gravidade das acusações, uma vez que, apenas cinco meses antes das eleições presidenciais, o candidato também se tornaria um criminoso condenado.

"Bom senso"

Nos seus argumentos finais na terça-feira, a equipe de defesa de Trump insistiu que as provas para uma condenação simplesmente não existem, enquanto a acusação respondeu que são volumosas e inevitáveis.

“A intenção de fraudar do réu não poderia ser mais clara”, disse o promotor Joshua Steinglass, instando os jurados a recorrerem ao “bom senso” e devolverem um veredicto de culpa.

Se for condenado, o republicano pode pegar até quatro anos de prisão por cada uma das 34 acusações, mas especialistas jurídicos dizem que, por não ter antecedentes criminais, é improvável que vá para a prisão.

Uma condenação não o impediria de concorrer às eleições de novembro e é quase certo que o ex-presidente recorreria da decisão.

Em caso de anulação, os promotores poderão solicitar um novo julgamento.

Trump, forçado a comparecer a todas as audiências, usou as suas aparições para espalhar a sua afirmação de que o julgamento é uma manobra democrata para mantê-lo fora da campanha.

Além do caso de Nova York, o magnata foi acusado em Washington e na Geórgia de conspiração para anular os resultados das eleições de 2020. Ele também enfrenta acusações na Flórida por ter levado enormes quantidades de documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca.

No entanto, o caso de Nova York é o único que provavelmente será julgado antes do dia das eleições.