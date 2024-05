Ex-atriz pornô bate boca com advogada de Trump durante julgamento

O segundo e último dia de depoimento da ex-atriz pornô Stormy Daniels foi marcado por bate-boca entre ela e a defesa do ex-presidente americano Donald Trump. Os advogados do republicano buscaram desacreditá-la. Eles afirmaram que Daniels tentou extorquir dinheiro de Trump, acusado de alterar seus registros contábeis para esconder um caso que teria tido com ela.

A advogada de defesa Susan Necheles tentou listar ao júri várias maneiras pelas quais Daniels ganhou dinheiro: um pagamento secreto de US$ 130 mil (feito por Trump); um livro; mercadorias vendidas com a hashtag TeamStormy; e uma turnê em clubes de strip chamada "Make America Horny Again", divulgada com uma foto sua com Trump.

Necheles também destacou que Daniels, de 45 anos, escreveu e dirigiu cerca de 150 filmes pornôs. "Você tem muita experiência em fazer com que histórias falsas sobre sexo pareçam reais, certo?", perguntou a advogada. A ex-atriz pornô respondeu que se ela tivesse inventado o encontro com Trump, a história teria sido muito melhor.

Trump, de 77 anos, nega ter tido um caso extraconjugal com Daniels, apesar das descrições detalhadas dos encontros feitas por ela. O escândalo colocou pela primeira vez um ex-presidente americano no banco dos réus.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.