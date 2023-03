Saiba quem é Stormy Daniels, estrela pornô que está no centro das acusações criminais contra Trump

Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar acusações criminais, depois que um júri de Nova York aceitou as denúncias contra ele um caso envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels. Ela teria recebido 130 mil dólares (cerca de 682 mil reais na cotação atual) nos últimos dias da campanha presidencial de 2016, em troca de seu silêncio sobre um suposto caso extraconjugal com Trump. O problema é que o dinheiro foi justificado como honorário advocatício por um dos advogados do ex-presidente, Michael Cohen. Essa tentativa de esconder a natureza do pagamento pode ser considerada criminosa.

O encontro sexual entre Daniels e Trump teria ocorrido no ano de 2006, em um quarto de hotel, um ano depois dele se casar com a sua terceira esposa, Melanie Trump. Quase dez anos depos, no dia 28 de outubro de 2016, Daniels assinou um acordo de sigilo no qual se comprometeu a não falar publicamente sobre seu relacionamento com o republicano. Assinaram o documento o advogado Keith Davidson, e o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen. Apesar do documento ter espaço para a assinatura do ex-presidente, ele nunca chegou a assinar o acordo.

Saiba quem é Daniels

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, nasceu em Baton Rouge em Louisiana e tem 44 anos. Ela é conhecida há mais de duas décadas por dirigir e aparecer em filmes adultos e foi apresentada a Trump em julho de 2006 em um torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe. Atualmente, também vende conteúdos sensuais em plataformas como o OnlyFans e ManyVids.

A atriz se envolveu no entretenimento adulto aos 17 anos, quando começou a fazer strip tease em boates. Desde então, ela acumulou prêmios dedicados ao pornô em categorias como "melhores seios" e "melhor direção". Daniels também já participou de filmes como "O Virgem de 40 Anos" e "Ligeiramente Grávidos", além do clipe "Wake Up Call", da banda Maroon 5.

Ela se casou pela quarta vez no ano passado com o também ator pornô Barrett Blade. Antes, foi casada com outros três atores de filmes adultos: Pat Myne, Mike Moz e Glendon Crain, com quem tem uma filha de 12 anos.

Stormy Daniels foi presa acusada de violência doméstica contra Mike Moz.