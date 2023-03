Trump é formalmente acusado em caso que envolve suposto suborno à atriz pornô

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi formalmente acusado de um crime relacionado a um suposto pagamento de suborno para uma atriz de filmes pornográficos. A acusação foi feita por um grande júri de Manhattan, em Nova York, de acordo com fontes. Nenhum outro presidente dos Estados Unidos, em exercício ou não, jamais enfrentou acusações criminais na história do país.

A denúncia foi protocolada sob sigilo e ainda não é de conhecimento público. Uma fonte informou à CNN que as acusações específicas serão divulgadas nos próximos dias. O escritório do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, entrará em contato com os advogados de Trump para discutir sua rendição e enfrentamento da acusação.

A CNN tentou entrar em contato com representantes de Trump, mas não obteve resposta até o momento.

VEJA MAIS

A ação legal contra Trump impacta a campanha presidencial de 2024, uma vez que o ex-presidente prometeu continuar concorrendo mesmo diante das acusações criminais. Ele frequentemente chamou as várias investigações que o cercam de “caça às bruxas”, tentando influenciar a opinião pública sobre elas, colocando-se como vítima de investigações políticas lideradas por promotores democratas.

Enquanto a acusação se aproximava, ele convocou protestos de seus apoiadores contra sua eventual prisão, ecoando seus apelos após a eleição de 2020, enquanto tentava anular sua derrota para o presidente Joe Biden.

O escritório de Bragg havia sinalizado recentemente, no início de março, que estava perto de apresentar acusações contra Trump depois de convidar o ex-presidente a testemunhar perante o grande júri que investigava o esquema de suborno.

Os possíveis réus em Nova York são obrigados por lei a serem notificados e convidados a comparecer perante um grande júri que avalia as acusações. No entanto, o ex-presidente acabou se recusando a comparecer perante o painel.

Os aliados republicanos de Trump, assim como seus rivais do Partido Republicano para 2024, condenaram o escritório do promotor distrital de Manhattan pela acusação iminente. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, prometeu iniciar uma investigação sobre o assunto.

Em dezembro, a Organização Trump foi condenada por várias acusações de fraude fiscal, embora o próprio ex-presidente não tenha sido acusado nesse caso.