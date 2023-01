Meta comunica que vai liberar o retorno de Donald Trump ao Facebook e Instagram

A Meta anunciou que vai permitir a reativação das contas do ex-presidente norte-americano Donald Trump no Facebook e Instagram, após dois anos de suspensão. Mas, afirma que tomará novas medidas de proteção para 'impedir reincidências'. A medida, segundo a empresa, visa não atrapalhar o debate público nas plataformas da Meta. As informações são do portal R7.

Com a reativação dos perfis, Donald Trump poderá veicular novamente anúncios no Facebook e no Instagram, onde tem, respectivamente, 34 milhões e 23 milhões de seguidores. E foi por meio dessas contas que o ex-presidente instigou radicais republicanos a invadirem o prédio do Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021, após a vitória de Joe Biden ser anunciada. E ainda elogiou a ação.

Diretores das plataformas avaliaram as postagens feitas por ele e consideraram que houve incitação aos atos extremistas e que a manutenção dos perfis ativos representava um risco de novas explosões de violência. Além do Facebook e do Instagram, Trump também foi banido do Twitter.

A reativação das redes sociais do ex-presidente dos Eua, no entanto, será acompanhada de medidas de proteção que assegurem a ocorrência de novas violações às regras de política de conteúdo. "Caso o sr. Trump publique mais conteúdo infrator, o conteúdo será removido e ele será suspenso por um período de um mês a dois anos, dependendo da gravidade da violação", diz um comunicado assinado pelo chefe de Assuntos Globais da Meta, Nick Clegg.

Em novembro, Elon Musk reativou a conta de Trump no Twitter, mas o milionário afirmou não ter interesse em voltar à plataforma onde era extremamente ativo.