Invasão do Capitólio: relatório final pede veto a Trump em cargos públicos

O Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou na noite desta quinta-feira (23), o relatório final das investigações sobre a invasão ao Capitólio (como é conhecido o prédio do Congresso americano) em 6 de janeiro de 2021. As informações são do G1 Nacional.

Nas mais de 800 páginas, o ex-presidente Donald Trump é duramente criticado por estimular a revolta de seus seguidores ao tentar anular a vitória do presidente eleito Joe Biden; falhar ao tentar frear o ataque, colocando em risco a vida dos congressistas; fazer alegações falsas, como dizer que a votação havia sido fraudada, para se declarar vencedor nas urnas e; cometer crimes de conspiração e insurreição.

O relatório recomenda que Trump seja proibido de ocupar cargos públicos no país. Agora, os promotores do Departamento de Justiça vão decidir se acolhem essas denúncias. "A causa central [do ataque de] 6 de janeiro foi um homem, o ex-presidente Donald Trump, a quem muitos outros seguiram”, afirma o relatório. “Nenhum dos eventos daquele dia teria acontecido sem ele.”

No dia da invação, milhares de apoiadores de Trump se reuniram na capital dos EUA, Washington, e entraram no prédio do Congresso para protestar contra supostas fraudes nas urnas. Enquanto isso, ocorria a oficialização do resultado das eleições de 2020, vencidas por Joe Biden.

Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo após o incidente, e mais de 140 policiais ficaram feridos. O Capitólio sofreu milhões de dólares em danos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).