Capitólio, tudo para ser o seu próximo destino no Brasil

Até há pouco tempo desconhecida, Capitólio vem se tornando, merecidamente, um dos principais destinos turísticos do país. O motivo? As belezas desta região mineira, naturais e outras que surgiram há algumas décadas por conta da construção da hidrelétrica de Furnas, em 1963.

A pequena Capitólio é a base para desbravar as belezas naturais e artificiais desta região mineira (Rodrigo Vieira)

Precisamos dizer que era um desejo antigo do Bagagem conhecer esta cidade que tem pouco mais de 8 mil habitantes. Partimos de São Paulo, de carro, em uma viagem tranquila, que durou 5h30. Previamente, reservamos, com uma agência local, dois passeios essenciais: o de lancha, pelo lago de Furnas, e o de cachoeiras da região. Vamos contar como foi a nossa viagem em dois posts.

Pôr do sol na orla de Capitólio. Cidade tem pouco mais de 8 mil habitantes (Rodrigo Vieira)

A principal atração

Cânions formam uma espécie de labirinto ao longo do passeio pela represa (Vídeo: Rodrigo Vieira) pic.twitter.com/ORFTiE7GX7 — oliberal.com vídeos (@oliberalvideos) July 9, 2021

Cercado por cachoeiras e cânions, o lago da represa de Furnas tem incríveis 1.440 km² de área, banhando mais de 20 municípios mineiros. Não à toa, é chamado de “mar de Minas”. Para fazer o passeio de lancha, que tem duração de 7h, escolhemos a agência Rota Capitólio, recomendada pelo blog Melhores Destinos. Gostamos do atendimento e do tour! A partida é sempre às 10h, do bairro de Escarpas do Lago.

No roteiro, seis paradas: na cachoeira da Lagoa Azul, nos icônicos cânions de Furnas, na cascata Eco Parque, no Vale dos Tucanos (onde rola o almoço no badalado restaurante Kanto da Ilha), no bar flutuante Porto Escarpas e na cachoeira da Ilha.

Passeio de lancha tem como cenário cânions, cachoeiras e bares flutuantes (Rodrigo Vieira)

Há uma opção de passeio de lancha mais curto, com duração de três horas, partindo do Rio Turvo. Mas o lugar é tão bonito e agradável que vale muito a versão mais longa. Só não se assuste com a água gelada! O valor por pessoa em uma lancha de 12 lugares é de R$ 150. A agência aceita cartões de débito e crédito. Em alta temporada, é importante fazer uma reserva prévia.

E a hospedagem?

Demos uma superdentro! Ficamos no centro da cidade, a uma quadra da orla, área que tem padarias, restaurantes e mercados. Optamos pelo Capitólio Home Suítes, pesquisado no Booking.com. É uma espécie de apartamento recém-inaugurado no qual o proprietário aluga suítes confortáveis, no padrão hotel. Três dias em quarto individual, com cama de casal, saíram por R$ 215. Valeu muito a pena!