Donald Trump rejeita convite de Elon Musk para retornar ao Twitter

Dias depois de ter anunciado que vai disputar as eleições para tentar retornar à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump teve sua conta reativada no Twitter pelo agora dono da empresa, Elon Musk. No entanto, questionado se desejaria voltar à rede, Trump rejeitou neste domingo (20).

“Não vejo nenhuma razão para isso”, disse durante transmissão ao vivo de reunião da Coalizão Judaica Republicana.

Página do Twitter mostra conta do presidente dos EUA, Donald Trump (Handout via Reuters)

Trump foi retirado da plataforma ao convidar apoiadores a invadir o Capitólio, no mês de janeiro de 2021. O perfil perdeu milhões de seguidores na ocasião.

VEJA MAIS