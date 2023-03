Trump posta vídeo no Facebook após conta ser reativada: 'Negócios complicados'

Pela 1ª vez após banimento das redes sociais, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump postou um vídeo no Facebook, nesta sexta-feira (17). A conta dele foi reativada em 9 de fevereiro, após ser suspensa no ano de 2021, sob a acusação de ele disseminar desinformação.

O republicano publicou um vídeo no Facebook lançando candidatura para as eleições norte-americanas de 2024. “Estou de volta”, escreveu. Para anunciar o retorno, Trump publicou um trecho de quando foi eleito em 2016, ano em que disputou as eleições contra a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton. No vídeo, ele diz: “Desculpem por deixá-los esperando, negócios complicados. Complicado”.

Em 2021, Trump ficou sem poder se comunicar por meio das páginas pessoais nas três principais redes sociais. O Facebook e Instagram o bloquearam por tempo indeterminado, mas maniveram as contar no ar.

O Twitter foi ainda mais radical e tirou a conta de Trump do ar permanentemente, em agosto daquele ano, dois dias depois de apoiadores dele invadirem o Congresso, em ato violento que resultou em 5 mortes.

Desde as eleições norte-americanas de 2016, o republicano era acusado de propagar desinformação. Em 2021, alguns posts dele foram removidos pelas redes; outros receberam selos de alerta de "conteúdo duvidoso".