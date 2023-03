Bolsonaro vai encontrar Trump em evento conservador nos EUA, diz ex-ministro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em Washington, capital dos Estados Unidos, para participar do maior encontro conservador do mundo, o CEPAC, onde encontrará com o ex-presidente americano, Donald Trump. O encontro será o primeiro entre os antigos chefes de Estado desde que Bolsonaro se mudou para Orlando, na Flórida, no final do ano passado. A informação foi publicada pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado nas redes sociais.

A presença de Trump já havia sido confirmada no site da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC), onde ele dará uma palestra. De acordo com o jornal Washington Examiner, Bolsonaro concordou em falar para a plateia. Além disso, os deputados federais do PL, Eduardo Bolsonaro e Julia Zanatta, também estão confirmados no evento, sendo que o filho do ex-presidente dará uma palestra.

O encontro entre os ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos será junto a lideranças da direita mundial, em um evento que tem recebido reconhecimento por pessoas não apenas do Brasil, mas também de vários outros países por onde tem passado. As palestras de Bolsonaro e Trump acontecerão respectivamente às 14h e às 16h deste sábado.