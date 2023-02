Ex-presidente Donald Trump agora é DJ de casa noturna, diz site; saiba as músicas preferidas dele

O ex-presidente americano Donald Trump assumiu uma nova profissão após perder a eleição presidencial para Joe Biden: ser DJ de sua casa noturna, Mar-A-Lago, em Palm Beach, na Flórida. De acordo com fontes do site Page Six, Trump toca na discoteca de seu iPad, direto da sua mesa onde ele bebe e come.

Uma fonte disse ao portal que “Trump é oficialmente o DJ de todas as quintas à noite. Os membros sabem disso e, quando convidam amigos, dizem: ‘Vamos jantar na quinta-feira, porque Trump é o DJ’. É como um evento”. A fonte ainda explica que o ex-presidente ama músicas dos anos 1980 e da Broadway, como 'O Fantasma da Ópera', e hits como 'My Heart Will Go On', do filme Titanic. “YMCA [Village People] é outra música favorita dele”, completou a fonte.

De acordo com a imprensa internacional, essa não é a primeira vez que o ex-presidente dos Estados Unidos, que também costuma tocar músicas de Bruce Springsteen, atua como DJ. Em 2022, Trump utilizou o iPad em sua pickup durante uma festa de Halloween e “fez todo mundo dançar”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).