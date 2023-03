Donald Trump diz que espera ser preso na próxima semana nos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou que pode ser preso no decorrer da próxima semana, mais precisamente na terça-feira (21). O anúncio foi feito= neste sábado (18) por meio de uma rede social. Segundo Trump, o “principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, traga nossa nação de volta”, escreveu ele, solicitando ajuda de seus apoiadores para que façam um protesto.

Apesar de não ter deixado claro para seus seguidores o motivo da prisão, o ex-presidente espera ser indiciado após as acusações formais de um procurador de Manhattan. O procurador alegou que Trump subornou uma atriz pornô na época, com quem mantinha um caso. Porém, o americano reclamou em particular que acredita que só será indiciado porque acha que o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, “o odeia”.

Segundo as acusações, estava o pagamento de 130 mil dólares, que teria sido feito à atriz Stormy Daniels por seu então advogado Michael Cohen às vésperas das eleições de 2016. Porém, Trump, que pretende voltar a disputar a Casa Branca em 2024, escreveu: "O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação!", concluindo o desabafo.