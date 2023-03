Entenda o caso envolvendo Trump e estrela pornô que pode levar o ex-presidente americano à prisão

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode se tornar o primeiro presidente americano a enfrentar acusações criminais. Ele chegou a declarar que espera ser preso nesta terça-feira (21) devido a um pagamento no valor de US$ 130 mil (R$ 680 mil) feito em 2016 à uma estrela pornô, Stormy Daniels. A decisão esta nas mãos do procurador distrital da cidade de Nova York Alvin Bragg.

Entenda a denúncia

Daniels afirma que conheceu Trump em um torneio de golfe beneficente em Lake Tahoe, uma área de resorts entre a Califórnia e Nevada.

Em janeiro de 2018 a revista In Touch Weekly publicou na íntegra uma entrevista feita anos antes (em 2011), com a estrela pornô. Na publicação, ela conta que Trump a convidou para jantar e que ela foi encontrá-lo em um quarto de hotel - isso teria acontecido apenas quatro meses após o nascimento do filho mais novo de Trump, Barron.

Segundo a mulher, durante o encontro, os dois fizeram sexo no quarto, algo que o advogado de Trump diz que seu cliente "nega veementemente".

Em outra entrevista, que foi ao ar na TV em março de 2018, Daniels contou que foi ameaçada para ficar quieta sobre o caso. Segundo seu relato, um homem a abordou em um estacionamento de Las Vegas, no ano de 2011, logo depois que ela concordou com a entrevista da In Touch Weekly, e teria mandado ela "deixar Trump em paz".

Trump e Daniels foram fotografados juntos em 2006 (Reprodução / Redes Sociais / Via O Globo)

De acordo com reportagem do jornal Wall Street Journal de 2018, o então advogado de Trump, Michael Cohen, fez em outubro de 2016 — um mês antes da eleição presidencial dos EUA, que o republicano venceu — um pagamento de US$ 130 mil a Daniels, como parte de um acordo de sigilo com a estrela pornô, para que ela não falasse publicamente do caso dos dois.

Por que Trump pode ser preso

Quando Trump reembolsou Cohen, o advogado, o registro do pagamento foi por honorários advocatícios, o que para promotores de Nova York configura uma contravenção no Estado.

Os promotores podem alegar ainda que as leis eleitorais foram violadas, porque a tentativa de ocultar os pagamentos a Daniels teria tido o objetivo de ocultar o affair para o público.

Michael Cohen foi condenado à prisão em 2018, após se declarar culpado por violações de financiamento de campanha ligadas a pagamentos para Daniels e outra mulher durante a campanha presidencial de 2016.

O promotor Alvin Bragg é quem vai decidir se apresentar ou não acusações contra Trump. Um grande júri foi montado por ele para avaliar se há provas suficientes para iniciar um processo.

Na semana passada, os advogados de Trump disseram que o ex-presidente teve a chance de comparecer perante o grande júri, o que é considerado um sinal de que a investigação está perto de terminar.