Zé Roberto lamenta morte de Walewska: 'perdi uma filha'

A morte da jogadora Walewska Oliveira nessa quinta-feira (21) deixou muitos amigos, ex-colegas de quadra e admiradores da atleta consternados. Ainda bastante abalado com a notícia, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, José Roberto Guimarães, falou sobre sua relação com a ex-integrante de sua equipe. Os dois, que juntos conquistaram títulos importantes como o ouro na Olimpíadas de Pequim, tinham uma relação de pai e filha.

“Ela era excepcional. Todo técnico, toda comissão gostaria de ter uma atleta como ela. Madura, tranquila, mas com uma vontade incrível de realizar as coisas. A gente fica sem chão, perde a noção de muita coisa. Eu perdi uma filha... Eu perdi uma filha... É muito duro. É um momento muito difícil para nós”, desabafou em entrevista à Globo.

Zé Roberto, como também é chamado, disse que ele e a equipe foram pegos de surpresa com a notícia. O time brasileiro jogou contra a Turquia pelo Pré-Olímpico nesta sexta-feira (22) e foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 29/27 e 25/19. “Estávamos perto de ir para o vídeo quando chegou a notícia do que tinha acontecido. A gente ainda não sabia exatamente o que havia se passado. Preferimos, naquele momento, não falar absolutamente nada”, explicou.

“Não era o momento adequado porque a gente precisava entender o que estava acontecendo. Só um pouco antes do jogo é que a gente falou sobre o caso. É um momento de muita tristeza para todo mundo”, completou

VEJA MAIS

Para o técnico da Seleção Brasileira de Volêi Feminina, Walewska foi um grande exemplo a ser seguido dentro e fora de quadra e diz que lembrará com saudades dos momentos vividos juntos.

“Conhecendo a Walewska, como nós conhecíamos, podemos dizer que ela foi um exemplo de dedicação, de comprometimento, de tudo de bom que uma jogadora, atleta ou pessoa pode ser. Ela sempre se cuidou muito, ajudou o time. Sempre fez o que podia fazer da melhor maneira possível, desde pequena. Jogou com várias atletas e fez parte da nossa equipe por vários anos. A gente fica sem chão por não conseguir entender as coisas. É difícil falar sobre isso. Abalou todo mundo”, disse.

“Ela deixou um legado na vida dela como atleta, foi um dos maiores exemplos que eu já vi. Diante de todos os momentos que vivenciamos juntos no clube e na seleção posso dizer que ela vai deixar muita saudade. Saudade para essas meninas que jogaram com ela, que participaram com ela de várias etapas, caminhadas e jornadas. E vai deixar como exemplo para essas meninas mais novas o significado de ser uma grande atleta, uma atleta campeã olímpica.

Zé Roberto comentou que, além da derrota para a Turquia, a equipe ainda terá que lidar com a perda de Walewska. “Vamos deixar esse momento, esse jogo de lado, e conversar com o grupo sobre essa situação. Está todo mundo muito triste com o que aconteceu, com a perda da Walewska, com a perda do jogo. Conheci a Walewska e sei que, se ela tivesse aqui, ela pediria para todo mundo jogar por ela. Foi isso o que a gente tentou fazer. Elas correram por ela, a gente só tem de lamentar e rezar muito”, revelou.

Relembre o caso

A ex-jogadora de vôlei Walewska Moreira de Oliveira morreu na noite dessa quinta-feira (21), ao cair do 17º andar do prédio onde morava, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo.

Campeã olímpica em Pequim 2008, a atleta de 43 anos defendeu a camisa da Seleção Brasileira e se aposentou no Praia Clube, de Uberlândia, na temporada de 2021/2022.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)