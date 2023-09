'Minha história precisa ser contada', disse a ex-jogadora Walewska em entrevista a podcast

No dia anterior ao seu trágico falecimento, a renomada ex-jogadora de vôlei, Walewska Oliveira, participou da gravação de um podcast em São Paulo, onde compartilhou fatos de sua trajetória de vida. Durante o programa, ela abordou uma série de temas, incluindo suas experiências no mundo do vôlei, a ausência da família durante sua carreira e as valiosas lições que estava aplicando em sua vida após se afastar das quadras.

Um dos tópicos que chamou a atenção foi a pronúncia de seu nome. Enquanto sua família sempre o pronunciou como "Valesca", no mundo do vôlei ela era conhecida como "Valeusca". Walewska também compartilhou insights sobre sua vida familiar no podcast "Ataque e Defesa", conduzido pelo jornalista e ex-jogador Alê Oliveira.

Para Walewska, a transição da Seleção Brasileira e posteriormente do vôlei profissional para uma convivência mais próxima com sua família foi uma experiência profundamente enriquecedora. "Perdi muitos momentos preciosos com minha família", afirmou ela. "Decidi trocar a medalha de 2012 pela presença deles. Era algo que eu precisava fazer", recordou, se despedindo da Seleção antes da conquista do título nas Olimpíadas de Pequim.

Além de seu sucesso no vôlei, Walewska nutria uma paixão pela música clássica e aspirava a ser pianista. Ela se preparou para uma carreira além das quadras, culminando em sua aposentadoria no ano anterior. A ex-jogadora tinha o desejo de compartilhar suas experiências para inspirar outras pessoas. "Minha história precisa ser contada para motivar", declarou.

Após a triste notícia do falecimento de Walewska, Alê Oliveira prestou homenagem à sua amiga. "O programa Ataque e Defesa dedica este episódio a toda a família da querida Wal e a todos os admiradores do vôlei. Por tudo o que ela deixou, seu legado, sua história, suas vitórias e, é claro, seu sorriso, como podemos ver neste programa. Descanse em paz. Que Deus a abençoe!", escreveu ele.

Walewska, que conquistou o ouro olímpico em Pequim 2008, representando o Brasil, nos deixou na noite da última quinta-feira (21/9) em São Paulo, após uma queda do 17º andar de seu prédio residencial. A atleta encerrou sua carreira no Praia Clube, em Uberlândia, durante a temporada 2021/2022. Até o momento, a causa de sua morte não foi divulgada. Vale mencionar que Walewska estava em São Paulo para promover sua autobiografia intitulada "Outras Redes" e lançar uma linha de chocolates saudáveis, um projeto literário realizado em colaboração com Teco Condado e com prefácio de Bernardinho. Na obra, a ex-jogadora aborda temas como reconhecimento e autocuidado.