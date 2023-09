Walewska: o que se sabe sobre a morte da ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira morreu aos 43 anos nesta quinta-feira (21), em São Paulo. Ela fez história como parte da Seleção Brasileira na vitória dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Segundo o registro de ocorrência, a campeã olímpica caiu do 17º andar do prédio onde morava, em um bairro nobre no centro de São Paulo.

O corpo de Walewska foi encontrado por volta das 18h30 e a ocorrência registrada como "morte suspeita" no 78º Distrito Policial de São Paulo. Autoridades analisam as imagens das câmeras de segurança do edifício para entender o que aconteceu antes da queda.

VEJA MAIS

Em testemunho, o marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, revelou que o casal estava enfrentando uma crise em seu casamento de 20 anos. Ele contou que chegou em casa por volta das 17h30, não encontrou a esposa e decidiu dormir. Cerca de uma hora depois, ele foi acordado e noticiado que havia acontecido um "acidente".

Imagens da câmera de segurança mostram a ex-central da Seleção Brasileira de Vôlei chegando na área de lazer do prédio às 16h50, carregando uma garrafa de vinho e uma pasta com papel sulfite. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de Walewska e apurando o que provocou a queda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)