Última entrevista de Walewska abordou temas sobre família, vida pessoal e planos futuros

Sob o comando do jornalista Alê Oliveira, o programa Ataque Defesa recebeu a ex-jogadora Walewska Moreira de Oliveira dois dias antes de sua morte. Com assuntos envolvendo a vida pessoal, carreira e planos para o futuro, o episódio foi exibido nesta semana. Walewska, que completaria 44 anos no dia primeiro de outubro, revelou detalhes de sua vida.

Projetos e planos a todo o vapor

Além de lançar a autobiografia "Outras Redes", Walewska estava lançando um podcast junto com a terapeuta Margareth Signorelli, chamado Olympic Mind, com o objetivo de debater a mente dos atletas de alto rendimento.

Sobre a vida pessoal e social, Walweska afirmou que sempre foi uma pessoa reservada e que somente criou perfil em uma rede social após pedido de fãs e apoiadores.

"Demorei para entrar nas redes sociais. No Instagram, foi no meu último ano de atleta porque todo mundo pedia muito. Tinha algumas pessoas que nem sabiam que eu era casada, de tão reservada que eu era”, relatou.

A ex-jogadora justificou que sentia mais prazer focando em outras atividades, por isso “deixava de lado” a vida virtual. “Acho que meu tempo era na leitura, ver um filme, escutar uma boa música. Então o meu tempo que era livre, que era pouco, usava muito melhor tendo acesso a algumas coisas que foram muito importantes para o meu pós-carreira", afirmou.

Walewska fazia planos para uma vida fora dos jogos

A respeito dos planos futuros, a ex-atleta afirmou que buscava conhecimento no ramo esportivo, se preparando para além das práticas esportivas. “Vou fazer 44 anos dia 01 de outubro. Eu tenho mais uns 40 anos de vida produtiva. É um mundo inteiro que você tem que pensar quando está dentro da quadra", defendeu ela, ao citar que o atleta atual não fala de pós-carreira, planejamento ou estudos para o futuro.

“Não vou falar que será fácil, mas será um pouco mais fácil se ele tiver esse pensamento de que aquilo vai terminar um dia”, concluiu.

Walweska morreu na quinta-feira (21)

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade, em São Paulo, sob causas ainda não reveladas pelos familiares. A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogava no time "Praia Clube". Recentemente, ela lançou o livro "Outras Redes" sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com