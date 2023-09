Atletas, amigos e parentes prestam homenagens à Walewska; Bernardinho exalta 'super campeã'

A notícia da trágica morte da ex-jogadora de vôlei, Walewska Oliveira, às vésperas de seu 44º aniversário, gerou grande comoção entre atletas, parentes e amigos, que prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais.

O renomado técnico Bernardinho expressou sua tristeza em palavras: "Sem palavras para descrever a tristeza com a partida da querida Wal, conheci menina e a vi se tornar uma mulher incrível, uma jovem aspirante que se tornou uma super campeã."

homenagem bernardinho waleska Reprodução/Instagram

O Praia Clube, a última equipe em que Walewska atuou, também emitiu uma nota de pesar, destacando a prematura partida da atleta: "O vôlei brasileiro e a comunidade esportiva perderam uma verdadeira lenda, e nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento difícil. Que sua memória e legado continuem a brilhar como uma fonte de inspiração para as gerações futuras. A camisa número 1, usada por Wal, foi eternizada na nossa equipe em 2022 e será para sempre lembrada."

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também prestou homenagem a Walewska, enfatizando sua carreira brilhante e suas conquistas no esporte. "Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora," declarou o presidente da CBV, Radamés Lattari.

Sheilla Castro, jogadora da seleção feminina de vôlei, relembrou a amiga e colega de equipe, destacando a força de Walewska: "Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras. A dor é grande demais. Agora o luto é diferente pela sua partida precoce."

Lica Oliveira, ex-jogadora olímpica e atriz, também expressou sua tristeza pela perda, compartilhando uma foto de Walewska e oferecendo suas condolências: "Muitas preces por você, por seus familiares, amigos(as) e fãs. Família Voleibol em luto."