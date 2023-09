De luto por Walewska, Brasil perde para Turquia e se complica no Pré-Olímpico

Em um jogo com sets acirrados, a Seleção Brasileira de vôlei feminino foi derrotada pela Turquia em uma partida complicada pelo Pré-Olímpico, em Tóquio. Com um Brasil abalado após a notícia da morte da ex-jogadora Walewska, o placar final registrou a vitória do time turco por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 29/27 e 25/19.

Com o resultado da partida, o Brasil não está mais invicto na competição e permanece no terceiro lugar na tabela do Grupo B. Já a Turquia avança e assume a primeira posição, superando o Japão.

Agora, para ficar com uma das duas vagas para as Olimpíadas de Paris em 2024, a equipe brasileira precisa vencer Bélgica e Japão nos próximos dias, na reta final do torneio.

VEJA MAIS

Nesta quinta-feira, a equipe turca venceu com muita dificuldade, com 79 pontos contra 67 pontos da equipe brasileira. Dessa vez, a maior pontuadora do jogo foi Melissa Vargas, com 19 pontos. No Brasil, a maior pontuadora foi a capitã Gabi Guimarães, com 14 pontos.

Torcedores criticaram algumas decisões do técnico José Roberto Guimarães, como a de insistir na presença da ponteira Júlia Bergmann, que só fez um ponto durante toda a partida. Apesar de muitos erros no bloqueio, o Brasil conseguiu se destacar nos saques e fazer três aces, sendo dois de Diana e um da Thaisa.

As brasileiras voltam a jogar na madrugada deste sábado (23) contra a Bélgica às 4h, no horário de Brasília. O jogo será transmitido pela TV Globo e Sportv 2. No domingo, às 7h25, a competição se encerra com Brasil x Japão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)