Quem era o marido de Walewska? Atleta e campeã olímpica era casada há 20 anos

A jogadora de vôlei Walewska Oliveira, cujo falecimento repentino marcou a última quinta-feira (21/09), não era apenas um exemplo de atleta, mas também de esposa e amiga. Por mais de 20 anos, a desportista desempenhou uma vida conjugal sólida e apaixonada com o corretor de imóveis Ricardo Mendes, que também foi empresário da mesma nos anos 2000.

Recentemente, no seu vigésimo aniversário de matrimônio, Walewska declarou seu amor pelo marido com um poema de William Shakespeare. "Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura; é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora, lá na altura", dizia o texto postado junto com uma foto do casal.

Ricardo Mendes é corretor de imóveis e se casou com Walewska no início dos anos 2000. Durante o auge da carreira da atleta, Ricardo atuou como empresário da mesma e teve papel importante nas suas conquistas.

Apesar de ter sido campeã nas olimpíadas de Pequim, em 2008, e medalhista de bronze nas olimpíadas de Sydney em 2000, Walewska priorizava a sua família. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, ela tomou a decisão de deixar a Seleção Brasileira, aos 28 anos, visando passar mais tempo ao lado de seus entes queridos. "Vi que estava perdendo um pouco a vida com a minha família, porque morava fora do Brasil e, quando vinha, três dias depois eu estava em Saquarema treinando com a seleção. Então, tive que tomar uma decisão, e minha família era a prioridade. Resolvi deixar a seleção para continuar desbravando o vôlei fora do Brasil, que era o que me alimentava naquele momento", explicou em entrevista à ESPN Brasil.

Qual a causa da morte de Walewska e legado

Até o presente momento, a causa da morte de Walewska ainda não foi divulgada pelos seus familiares, que enfrentam esse momento de luto com muita discrição.

Ainda na quinta-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu uma nota lamentando a morte da atleta relembrando a medalha de ouro dos Jogos de Pequim 2008, o bronze em Sydney 2000, três títulos do Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos de 1999 e a Copa das Campeões de 2013. “Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora”, disse o presidente da CBV, Radamés Lattari.