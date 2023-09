Caso Walewska: Marido diz à Polícia que havia pedido divórcio antes da morte de ex-jogadora

O marido da ex-jogadora de vôlei Walewska, encontrada morta na última quinta-feira (21), disse à polícia que o casal enfrentava dificuldades no relacionamento. Em depoimento às autoridades que investigam o caso, ele disse que havia solicitado recentemente o divórcio à ex-atleta.

Ricardo Alexandre Mendes revelou que estava no apartamento do casal quando soube do ocorrido, sendo informado pela administração do prédio. O casal, que compartilhou uma união matrimonial de aproximadamente duas décadas, havia visto seu relacionamento se deteriorar devido a diversas questões, incluindo o comportamento compulsivo de compras de Walewska. O episódio resultou na piora financeira do casal nos últimos anos.

Nos meses que antecederam a tragédia, o relacionamento do casal havia se tornado cada vez mais tenso, com pequenos desentendimentos, embora não tenham chegado a um nível de agressão física. Ricardo expressou sua infelicidade ao lado de Walewska e manifestou seu desejo de se separar e seguir um novo caminho.

No dia do incidente, Ricardo informou às autoridades que saiu para o trabalho pela manhã e retornou à residência por volta das 17h30. Pouco depois, Walewska enviou uma mensagem de texto às 18h07, mencionando o estado desgastado de seu relacionamento e a decisão de Ricardo de se separar.

Por volta das 18h29, Ricardo recebeu uma mensagem no grupo de moradores do edifício, alertando-o sobre um acidente envolvendo Walewska. A administradora do edifício compareceu ao apartamento do casal e compartilhou a notícia com o marido da campeã olímpica.