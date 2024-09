Veja o que é preciso para o Remo conquistar o acesso à Série B de forma antecipada

O Remo segue firme na luta para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense é atualmente a segunda colocada no quadrangular final da Terceira Divisão. Em uma chave bastante equilibrada, o Remo iniciou bem a competição ganhando o Botafogo-PB em Belém e empatando com o São Bernardo-SP, fora de casa, mas tropeçou diante do Volta Redonda-RJ, no último final de semana, diante de quase 40 mil torcedores no Mangueirão, ao empatar sem gols. O resultado não foi o que os torcedores queriam, já que um triunfo contra os cariocas, deixaria o Leão em uma situação bastante confortável. A equipe de O Liberal fez uma análise dos possíveis cenários para que o Remo suba para a Série B de forma antecipada.

Atual vice-líder do Grupo B e com a mesma pontuação do líder Volta Redonda-RJ, mas perdendo no saldo de gols, o Leão está na zona de classificação para a Série B, porém, o Remo só terá mais um jogo em Belém e, para conseguir um acesso, é obrigatório pontuar fora de casa. A expectativa do torcedor está nas alturas e as próximas rodadas são fundamentais para que o Leão consiga se aproximar e consequentemente conquistar o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Com 5 pontos, mas na vice-liderança, o Leão supera o São Bernardo-SP, terceiro colocado com 4 pontos. Fecha o Grupo B o Botafogo-PB, que ainda não venceu na competição e possui apenas um ponto e segura a lanterna da chave. Para que o Remo conquiste o tão sonhado acesso de forma antecipada, vencer o Volta Redonda no próximo sábado (21) é fundamental, já que o Leão iria para 7 pontos e jogaria em casa, na próxima rodada, contra o São Bernardo e, caso conquiste outro triunfo, chegaria aos “número mágico” (11 pontos), pontuação que garante acesso. Outra pontuação que na maioria das vezes garantiu acessos em outras edições é a somatória de 10 pontos, porém, no ano passado, o Volta Redonda terminou o quadrangular com 10 pontos, mesma pontuação do Paysandu, mas quem ficou com a vaga ficou com o clube paraense, pelos critérios de desempate.

Outro resultado que pode ajudar o Leão azul é um empate e uma vitória nos dois próximos jogos. Caso isso ocorra, o Remo chegará aos 9 pontos e precisaria de combinações de resultados para que o clube consiga comemorar o acesso em Belém, contra o São Bernardo. Caso contrário, a definição será na última rodada, quando o São Bernardo recebe o Volta Redonda e o Remo encara o Botafogo-PB, na cidade de João Pessoa (PB).