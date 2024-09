Remo fatura mais de R$1 milhão na partida contra o Volta Redonda, na Série C; veja números

Se em campo o resultado não foi esperado, fora dele o torcedor do Remo deu mais um show nas arquibancadas do Mangueirão, no empate sem gols diante do Volta Redonda-RJ, pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. O Leão Azul faturou mais de R$ 1 milhão, com uma renda bruta de mais de R$ 1.6 milhão.

A torcida do Remo deu mais uma prova de que está jogando junto do clube nesta Série C e colocou quase 40 mil torcedores no Mangueirão, no último domingo (15). Foram 34.725 pagantes, 4.302 gratuidades e um total de 39.027 pessoas no Estádio Olímpico do Pará.

O resultado de mais um jogo na Série C em que o Remo fatura nas bilheterias. Dessa vez a renda da partida contra o Volta Redonda foi de R$ 1.689.020,00, com uma despesa de R$ 575.686,47, sobrando limpo os cofres azulinos o valor de R$ 1.113.333,53, superando o valor do jogo passado, na 1 ª rodada do quadrangular da Série C, contra o Botafogo-PB, onde o Leão faturou limpo a quantia de R$ 900.968,79.

Leão Azul levou um bom público ao Mangueirão contra o Volta Redonda (Igor Mota / O Liberal)

Sem outros clubes de massa com boas campanhas na temporada, a torcida do Remo é a mais presente nos estádios da Série C de forma disparada. O Leão lidera o ranking de público da Terceirona com folga e possui média de 13.634 torcedores por jogo nesta Série C.

Em 11 jogos em casa, o Leão levou 149.983 pagantes, segundo o site Sr.Goool. Já o segundo colocado é o Figueirense-SC, com uma média de 6.513 torcedores por partida, isto é, menos da metade do Leão. Na terceira posição no ranking de clubes que mais levaram torcedores ao estádio está o Náutico-PE, outro clube eliminado ainda fase inicial. O Timbu finalizou a Série C com uma média de 6.339 torcedores por partida.

O Remo ainda pode melhorar seus números tanto dentro como fora de campo nesta Série C. O Leão Azul luta pelo acesso à Série B e terá mais um jogo em casa, contra o São Bernardo-SP, marcado para o dia 28.09, em Belém, pela 5ª rodada do quadrangular. Essa será a última partida do Remo jogando ao lado do torcedor nesta fase.