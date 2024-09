Rodrigo Santana sentiu a equipe "tensa e nervosa" no empate sem gols no Mangueirão

O Remo frustrou a torcida que compareceu em peso no Mangueirão, neste domingo (15). Foram 40 mil torcedores presentes no estádio, que viram o Remo empatar em 0 a 0 com o Volta Redonda, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C. O técnico Rodrigo Santana explicou após a partida o porquê do time não conseguir marcar o gol e sair com a vitória.

“Logo no início da partida a gente teve uma chance muito clara de gol em uma pressão alta com Ytalo, acho que poderia mudar o panorama da partida. Hoje eu senti a equipe um pouco tensa, nervosa, errando passe, errando domínio, coisas que a gente não tá habituado a ter, principalmente dentro de casa. Esperava muito mais confiança e isso foi gerando uma insegurança que a gente começou a fugir da nossa estratégia”, analisou o técnico azulino.

Rodrigo Santana continuou analisando situações dentro da partida que corroboraram para o desempenho abaixo do esperado no primeiro tempo, mas que fez o time melhorar na reta final da primeira etapa e consequentemente no segundo tempo.

“Começamos a jogar muito por dentro e a equipe do Volta Redonda tinha um jogador a mais por dentro, ali eles concentraram muito bem o corredor central do campo, e isso foi trazendo esses erros, essa insegurança. Nossos atacantes trabalharam muito longe do gol, começaram a baixar para vir buscar a bola, a gente ficou sem profundidade e sem jogadas pelos lados. Foi quando em uma parada, aos 30 minutos, que eu consegui conversar com uns dois, três [jogadores] e a gente conseguiu evoluir na partida. Acho que nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, nós tivemos maior domínio, mais duas possibilidades de gol, chegando com o Jaderson na linha de fundo e o próprio Raimar”, explicou Rodrigo Santana

O técnico azulino destacou que na segunda etapa foi um cenário de ataque contra defesa, em que o Remo dominou as ações do jogo e o Volta Redonda apostou em jogadas de contra-ataque.

“No segundo tempo, a gente conseguiu corrigir no intervalo, e foi quando conseguimos executar o que a gente treinou e aconteceu o que aconteceu no segundo tempo. Tivemos um bom volume de jogo, a equipe do Volta Redonda explorava muito a transição, jogava muito no nosso erro. Nós tivemos dois jogadores amarelados e tivemos que substituí-los. Tivemos que ter mais jogadores de posse de bola, porque era uma equipe que veio para se defender. A gente criou oportunidades mesmo eles conseguindo se defender com linha baixa, conseguimos anular muitos contra-ataques, mas infelizmente com gol anulado, com possibilidades de gol, bola na trave, nós não conseguimos fazer o gol e sair com a vitória”