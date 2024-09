Com Mangueirão lotado, festa da torcida e jogadas perigosas, Remo empata sem gols com Volta Redonda

Nada feito no Mangueirão. Neste domingo (15), o Remo empatou sem gols diante do Volta Redonda pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor compareceu mas o Leão não conseguiu concluir em gol as chances criadas.

O empate deixa o Remo empatado em pontos com o Volta Redonda, com 5 pontos, porém em 2º lugar por conta do saldo de gols.

ESCALAÇÃO

A única alteração em relação ao time que empatou com o São Bernardo, foi a entrada do zagueiro Bruno Bispo no lugar do titular Sávio. O lateral-esquerdo, que joga como zagueiro no time de Rodrigo Santana, se machucou na última partida e foi vetado pelo departamento médico do clube. Com isso o Remo veio a campo assim:

Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Bruno Bispo; Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani, Raimar; Pedro Vitor, Jaderson e Ytalo.

Perdeu em qualidade de passe, mobilidade e ultrapassagem com a ausência de Sávio, mas ganhou em estatura para o jogo aéreo com a entrada do zagueiro Bruno Bispo.

PRIMEIRO TEMPO

Quem colocou as cartas na mesa foi o Clube do Remo. Aos 2 minutos, Diogo Batista achou um cruzamento para Pedro Vitor, que cabeceou para boa defesa do goleiro Jean Drosny. Mas logo depois da primeira boa chance do jogo, o Volta Redonda se acertou em campo e incomodou o jogo dos azulinos.

Aos 13 minutos o Remo criou a melhor chance do jogo até aquele momento. A bola caiu nos pés do Ytalo, depois de falha da defesa do Voltaço, porém o atacante não finalizou bem e o goleiro Jean Drosny fez a defesa.

Os sistemas defensivos não estavam inspirados na primeira etapa. Foram muitos lances de desatenção e de nervosismo, tanto do Remo e do Volta Redonda. Aos 23 minutos, o Volta Redonda quase abriu o placar em jogada de escanteio, mas o zagueiro Ligger salvou de cabeça quase em cima da linha, com o goleiro Marcelo Rangel vendido no lance.

Mesmo em dificuldades, o Remo seguiu chegando na meta do Volta Redonda. Diogo Batista interceptou uma bola aos 31 minutos, acionou Pedro Vitor, e o atacante chutou para mais uma defesa do goleiro Jean Drosny. No mesmo ritmo de ataque, Pavani finalizou de bicicleta depois de jogada de escanteio batida por Diogo Batista.

O Remo cresceu na reta final do primeiro tempo e emplacou algumas finalizações. Primeiro com Diogo Batista, em boa cobrança de falta que passou rente ao gol; depois, Ligger teve liberdade e chegou no campo de ataque para finalizar de fora da área. Depois, já nos acréscimos, os azulinos fizeram uma verdadeira blitz na grande área do Volta Redonda. Foram pelo menos duas bolas atravessadas sem finalização, e um chute que o zagueiro do Volta Redonda bloqueou, em que a bola certamente ia na direção do gol.

Leão terminou os primeiros 45 minutos bem no jogo, mas com a sensação de que já poderia ter aberto o placar. A grande chance foi com Ytalo, que não finalizou bem cara a cara com o goleiro Jean Drosny.

SEGUNDO TEMPO

Assim como no fim da primeira etapa, o Remo continuou em cima do time do Volta Redonda. Já nos primeiros 5 minutos, mostrou a gana de abrir o placar e buscar a vitória no Mangueirão. Duas jogadas dos pés de Pedro Vitor, primeiro passando para Bruno Silva finalizar de fora da área, e depois cruzando para a grande área, mas sem achar ninguém do ataque azulino.

O Volta Redonda demorou para voltar ao jogo depois do intervalo, mas chegou com bastante perigo. Em jogada de contra-ataque, MV ficou livre no lado direito do ataque e passou para Douglas Skilo, livre na entrada da área, que finalizou de fora da área passando muito perto do gol de Marcelo Rangel.

Após o susto passado, o Remo botou o jogo debaixo do braço novamente e encurralou o time do Voltaço. Raimar finalizou de muito longe para excelente defesa do goleiro Jean Drosny. Logo na sequência, o Remo abriu o placar em jogada de escanteio, porém Ytalo estava um pouco à frente do último homem e o bandeirinha marcou impedimento. Aos 26 minutos, Rodrigo Alves cobrou falta e acertou a trave e também foi mais um que quase abriu o placar na partida.

Com muito volume ofensivo de jogo e sem concluir as jogadas criadas, Rodrigo Santana lançou Ronald e Ribamar no ataque para tentar o gol da vitória. O Remo tentou bastante com muitos cruzamentos lançados para a grande área e jogadas individuais com Pedro Vitor, mas a defesa do Volta Redonda, reforçada com mais dois zagueiros, resistiu como pode na reta final de jogo e levou o empate para o Rio de Janeiro.

EMPATE SEM GOLS

Um empate em casa no quadrangular não está nos planos de um time que pensa em subir para a Série B. Agora, com 5 pontos ganhos, o Remo vai precisar buscar pontos fora de casa a partir de agora. Terá pela frente dois jogos longe de Belém e apenas um jogo no Mangueirão nas três rodadas restantes.

Empate frustrante pela boa atuação e as chances perdidas durante os 90 minutos, porém que dá a sensação que o Remo tem condições de buscar pontos como visitante.

AGENDA

Remo e Volta Redonda voltam a se enfrentar no próximo sábado (21), no Estádio Raulino de Oliveira. Os dois times estão empatados com 5 pontos ganhos e duelam pela liderança do grupo em mais uma rodada. O vencedor do próximo embate deve ficar muito próximo do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.

Ficha técnica

Remo 0x0 Volta Redonda

Hora: 18h30

Local: Mangueirão

Arbitragem

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: sem gols

Cartão amarelo: Bruno Silva, Bruno Bispo, Raimar, Pavani (REM); Lucas Souza, Henrique Silva, Bruno Santos, Marcos Jr, Wellington Silva, Léo Rigo (VRE)

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Bruno Bispo (João Afonso); Diogo Batista (Kelvin), Bruno Silva (Rodrigo Alves), Pavani, Raimar (Ronald); Pedro Vitor, Jaderson e Ytalo (Ribamar). Técnico: Rodrigo Santana

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva (Gabriel Bahia), Fabrício, Lucas Souza, Juninho Monteiro (Vini Moura); Bruno Barra, Henrique Silva (Marcos Jr), Robinho; Douglas Skilo (Kelyton), MV (Léo Rigo) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.