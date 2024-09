Após punição do STJD, Remo consegue efeito suspensivo e poderá jogar a Série C com torcida

Após o Remo ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com perda de um mando de jogo e multa, o clube azulino informou na tarde deste sábado (14), que teve seu pedido deferido e que conseguiu efeito suspensivo, com o clube podendo mandar seus três jogos em no quadrangular decisivo da Série C em Belém.

O Remo foi punido pelo STJD, na última sexta-feira (13), após incidentes ocorridos no jogo contra o ABC-RN, ainda na primeira fase da Série C. O clube potiguar, responsável pelo jogo e pela segurança da partida, também foi condenado com perda de um jogo, mais uma multa de R$30 mil.

A agremiação azulina teria que cumprir a punição de um jogo sem torcida ainda nesta temporada, porém, não foi citado em qual partida o clube teria que cumprir. Agora com o efeito suspensivo, o Remo poderá atuar em Belém as partidas dessa reta final da Série C 2024, até que tenha uma nova averiguação do caso.

Leia a nota do Remo

“Clube do Remo vem comunicar a sua torcida e a todos que na tarde deste sábado (14), foi deferido o pedido de efeito suspensivo em favor do Clube, no processo envolvendo o incidente na partida entre Remo e ABC. Dessa forma, está suspensa qualquer punição, até decisão em contrário”.

Relembre o caso

ABC e Remo foram julgados por uma confusão envolvendo torcidas organizadas das duas equipes, em jogo realizado no dia 24 de junho, pela 10ª rodada da primeira fase. Um torcedor do Remo invadiu a área do gramado do Estádio Frasqueirão e tentou puxar a faixa de uma torcida organizada do clube potiguar.

Membros da torcida organizada do ABC também invadiram o gramado e começaram a brigar com torcedores do Remo. A partida foi interrompida por mais de 10 minutos e após a chegada da Polícia Militar e de seguranças do ABC, a situação foi controlada.