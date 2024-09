Para o segundo jogo contra Volta Redonda no quadrangular, Remo terá três jogadores pendurados

O Remo deixou a vitória sobre o Volta Redonda–RJ escapar no último domingo (15), no Mangueirão. Agora, fora de casa, o Leão Azul vai tentar superar o Voltaço para se manter na briga pelo acesso. E para este jogo, o clube azulino terá três jogadores pendurados com cartões amarelos.

Na lista, estão o lateral Raimar, o volante Bruno Silva e o atacante Pedro Victor. Assim, caso esses atletas tomem mais um amarelo na partida contra o Volta Redonda, no próximo sábado (21), eles estão fora do jogo, que pode ser decisivo no quadrangular de acesso, contra o São Bernardo.

Os jogadores são peças importantes no estilo de jogo e estratégia do treinador Rodrigo Santana. Na estreia contra o Botafogo-PB, o técnico não contou com Bruno Silva. O jogador estava suspenso por acumular três cartões amarelos na fase classificatória da Série C. Após o retorno, o volante levou outras duas advertências e está a um cartão de levar outra suspensão.

O volante é um dos atletas azulinos com o maior número de cartões amarelos nas últimas partidas. Em seis jogos, Bruno Silva levou cinco cartões advertências pelo Leão Azul.

O Leão Azul vive a tensão da reta final do quadrangular. Na segunda colocação do grupo B, com cinco pontos, o clube azulino teve a chance de encaminhar o acesso à Série B em casa. Contudo, a equipe acabou sentindo a pressão e ficou no empate com o Volta Redonda, líder da chave.

Na partida de volta, o Remo vai encarar o Voltaço no Raulino de Oliveira, no próximo sábado (21), às 17h30. A equipe azulina não pode perder o jogo, já que o São Bernardo, terceiro colocado, está com quatro pontos na classificação e pode ultrapassar o time na tabela.