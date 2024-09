Volante do Remo admite pressão, mas ressalta evolução na Série C: 'Nosso time melhorou bastante'

Embora não tenha vencido em casa, perdendo a chance de disparar na liderança do grupo B e encaminhar o acesso à Segunda Divisão, o Clube do Remo ainda está na zona de ascensão, atrás apenas do próprio Volta Redonda. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 21, pela quarta rodada do quadrangular decisivo, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (16), o elenco se reapresentou no Baenão e o volante Bruno Silva falou sobre o empate, bem como a expectativa para o jogo da volta entre os dois adversários que seguem numa disputa acirrada pelo acesso.

Sobre o empate em 0 a 0, Bruno Silva não fez rodeios ou tentou justificar o resultado, deixando claro que o Remo praticamente perdeu para si e aprendeu com os erros. "Controlamos o jogo. Infelizmente o futebol é gol. Faltou o mais importante, que foi o gol. Criamos chances, nos cobramos, ficamos chateados em não ter feito. Mas tem coisas positivas também para analisar. Numa reta final não sofremos tanto quanto no começo. Por detalhes deixamos a vitória escapar. Agora já passou, não adianta remoer. É aprender com os erros e evitar os mesmos no jogo da volta".

Segundo ele, o empate não refletiu o avanço da equipe na reta final da Série C. "Hoje melhorou bastante. Hoje muita gente se comunica, futebol é falado. Uma orientação ajuda muito no posicionamento. Por isso crescemos nessa reta final. Todo mundo cobra, fala. Não só o Bruno que é o capitão, mas todo mundo fala e assim conseguimos resolver. Agora é concentrar para matar os jogos", prossegue. O volante costuma ser muito direto em suas entrevistas e nesta não foi diferente. Na visão dele, faltou maior amplitude na dinâmica de jogo, que vai muito além dos 90 minutos.

"Eu costumo falar que a vontade de se preparar tem que ser maior que a de vencer. a gente se prepara muito no dia a dia. O jogo contra o Volta poderia ser já na quarta. É um jogo importante. Acho que para o treinador é bom esse espaço para testar formação, mas o jogador quer jogar logo. O volta também estuda a nossa equipe. É normal. O que tem para trabalhar, vamos trabalhar". Por fim, o defensor admitiu ter havido um certo nervosismo, mas que o elenco já assimilou as lições a serem levadas no próximo confronto.

"Teve aquela afobação de querer ganhar o jogo. Começamos errando muito, nervosos. Depois que colocamos a bola no chão tivemos controle, não sofremos. Eles foram claros na estratégia de empatar. Foi um jogo aberto. E tomara que eles venham, para cima em volta redonda. Vai ser um jogo aberto e estamos preparados para nos defender. Contra o São Bernardo fizemos dois, então é isso". Volta Redonda e Remo lideram o grupo com cinco pontos cada. O time carioca ganha no saldo de gols, atualmente de dois a um para o Voltaço.