Após empate, Clube do Remo continua com grande probabilidade de acesso; saiba mais

O Clube do Remo não conseguiu vencer em casa e a partida contra o Volta Redonda-RJ, válida pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão, terminou em um empate sem gols. Agora, o Leão precisa vencer pelo menos dois jogos para garantir o acesso para a Série B do próximo ano.

Isso porque, de acordo com dados estatísticos do site Chance de Gol, o Leão precisa de no mínimo 11 pontos para garantir o acesso. Atualmente, o time está invicto e tem cinco pontos, o que significa que o time precisa vencer no mínimo dois jogos para conquistar seis pontos e chegar aos 11. Ainda segundo o site, o Clube de Periçá tem 57.6 % de chance de conseguir conquistar o tão sonhado acesso.

Na frente do Remo aparece somente o Volta Redonda-RJ, com 67.2 % de chance de acesso. Apesar de números iguais no quadrangular, o Volta leva vantagem no saldo de gols, com um gol a mais que a equipe azulina. Os dois times voltam a se enfrentar no returno do quadrangular, desta vez com mando do Volta Redonda-RJ, em um jogo disputado com as equipes brigando pelos três pontos da rodada.

Logo atrás do Remo, o São Bernardo também tem altas chances de acesso, com 54.3 %, estando apenas um ponto atrás do Leão. Na chave, o Botafogo-PB, lanterna do grupo, aparece com apenas 20.9 % de chances de conquistar o acesso.

Leão chega na final?

O site Chance de Gol avalia ainda as chances dos times chegarem à grande final da Série C. O Remo aparece em segundo no Grupo C, atrás do Volta Redonda-RJ, com 28.5 % de chance de disputar o título. Para isso, o Leão precisa de no mínimo 12 pontos para garantir, além do acesso, a vaga na final da Terceirona.

O próximo compromisso do Remo é novamente contra o Volta Redonda-RJ, no sábado (21/9), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.