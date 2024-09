Ex-Remo, volante paraense acerta com o Vasco e fala em conquistas

Após o Vasco conquistar o acesso e o título do Campeonato Brasileiro da Série A3, em cima do Paysandu [que também subiu de divisão], o clube carioca anunciou em suas redes sociais a contratação da volante paraense Lora Capanema, de 31 anos, que carrega no nome a sua cidade de origem.

A jogadora disse que chega ao Gigante da Colina pensando no acesso à elite do futebol brasileiro. Para isso, será preciso disputar e ir bem na Série A2, que srá disputada somente em 2025. “Chego para agregar ao grupo e ajudar o Vasco e colocar o clube onde ele merece, que é na Série A1 (Primeira Divisão)”, disse, em um vídeo no perfil oficial do clube cruzmaltino no Instagram. Assista:

Capanema foi anunciada pelo clube carioca nas redes sociais. A jogadora possui passagens pelo Pinheirense, Tuna Luso Brasileira, Esmac e Remo, além do São José-SP, onde atuou nesta temporada, estando em campo 14 vezes e marcando três gols. Pela Esmac a atleta foi várias vezes campeã paraense e pelo Remo conquistou o Parazão e um acesso à Série A2.

VEJA MAIS

Além de Capanema, o Vasco também possui no elenco outra paraense. A meia Ana Carol, de 25 anos, natural de Belém e com passagem pela Ponte. Outra paraense na equipe vascaína é a preparadora física Cássia Gouvêa, que acumula passagens pela Esmac e Remo e que fez parte da conquista do título da Série A3 pelo clube carioca.