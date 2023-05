Vai lotar? Torcedores fazem fila por ingressos para a final do Parazão entre Remo x Águia de Marabá

O Remo encara o Águia nesta sexta-feira (26), pela grande final do Parazão 2023. O clube optou por jogar no Baenão a decisão e tudo indica que teremos casa cheia no Estádio Evandro Almeida. Fila foi registrada na Loja do Remo, que fica no próprio Baenão, palco do jogo.

O local da final do Parazão foi o assunto da semana. O Remo bateu o pé em querer mandar a partida em seu estádio, porém, o Águia queria jogar a decisão no Mangueirão, principal palco do futebol paraense e que foi reaberto em março.

A diretoria do Águia fez um pronunciamento em seus perfilha nas redes sociais, com um pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para que a partida fosse jogada no Mangueirão, e citou falta de segurança para a torcida do Azulão, no Baenão, porém, o a partida foi mantida para o estádio remista.

Remo x Águia de Marabá duelam às 20h, no Baenão. O Águia de Marabá joga pelo empate, já o Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a taça, caso ganhe por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal FM, tanto nas redes sociais, Youtube e também na frequência 97,5MHz.