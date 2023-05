Com jogo marcado para o Baenão, Remo divulga serviço de entrada dos torcedores; veja

Faltando menos de 24 horas para a grande final do Campeonato Paraense, o Clube do Remo divulgou como será a organização para acesso de torcedores ao estádio Evandro Almeida, o Baenão. O local foi decidido pelo mandante, gerando críticas do Azulão Marabaense, que queria levar o jogo para o Mangueirão. Após o imbróglio e a decisão, a diretoria do clube publicou nas redes sociais como funcionará a entrada no estádio remista.

Ao espaço destinado à torcida do Águia, o acesso será pela travessa Antônio Baena, próximo da avenida Almirante Barroso. O portão dará acesso às cadeiras cativas que se localizam entre a arquibancada da Almirante e o início das cabines de imprensa. Já a torcida azulina terá acesso nas duas extremidades da Antônio Baena, que dão acesso às arquibancadas e cadeiras cativas, pela avenida Romulo Maiorana, e arquibancadas pela Almirante Barroso.

Pela travessa das Mercês será feita a entrada de cadeirantes PNE e camarotes. O jogo começa às 20 horas e terá cobertura Lance a Lance pelo portal oliberal.com