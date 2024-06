Tentando se afastar do Z-4, Remo encara o Ferroviário-CE no Baenão pela Série C

O Remo tenta se recuperar da derrota na última rodada da Série C, quando perdeu de 3 a 1 para o ABC-RN, for ada casa. Dessa vez o Leão azul terá o apoio do torcedor, neste sábado (29), às 19h30, contra o Ferroviário-CE, no Baenão, em Belém, em partida válida pela 11ª rodada da Terceirona. O Leão encara o Tubarão com um desfalque certo e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Atualmente na 12ª colocação na tabela da Série C com 10 pontos em 30 disputados, o Remo está há quatro pontos do primeiro clube dentro do G-8 e está há dois pontos da temida dona de rebaixamento. O jogo diante do Ferroviário é encarado como partida “de seis pontos”, já que o clube nordestino está um ponto à frente dos azulinos. Uma vitória contra o Ferroviário o Leão ultrapassa a equipe cearense e ganha tranquilidade para trabalhar e tentar alcançar o sonhado G-8.

Técnico Rodrigo Santana busca sua terceira vitória ao comando do Remo (Samara Miranda / Remo)

Para a partida diante do Tubarão, o técnico Rodrigo Santana possui uma dúvida. O volante João Afonso, que vem atuando como zagueiro, saiu machucado de campo contra o ABC, no último jogo e possivelmente não ganhará condições de jogo e deve ficar de fora. O treinador azulino deve promover o retorno do zagueiro Ligger ao time. Ligger ficou de fora da partida contra o Ypiranga-RS, no Baenão, após cumprir suspensão e não foi titular diante do ABC. E seu lugar ficou Rafael Castro, atleta recém-contratado e que ganhou a posição. Com a contusão de João Afonso, Ligger deve retornar ao time titular.

Zagueiro Ligger deve entrar no posto de João Afonso (Samara Miranda / Remo)

A equipe azulina tenta mudar o retrospecto jogando em casa. O Remo ganhou apenas duas partidas jogando em Belém, dos cinco jogos disputados. O Leão triunfou diante do Floresta-CE e também Ypiranga-RS, mas perdeu para o Volta Redonda-RJ e São Bernardo-SP, além de ter empatado com o Tombense-MG. Uma vitória contra o Ferroviário rescende as esperanças de classificação para o quadrangular final da Série C, já um novo tropeço liga o “final de alerta” no Baenão, em relação ao rebaixamento.

Torcida do Remo deve comparecer para apoiar o Leão (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O técnico azulino Rodrigo Santana não deve fazer muitas mudanças na equipe. O time remista conta para essa partida com quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos, sendo dois deles titulares. O lateral-direito Diogo Batista e o volante Paulinho Curuá, estão pendurados e “homens de confiança” do treinador remista e integram o grupo titular. Já um reserva que sempre vem entrando nas partidas e que também está pendurado é o volante Adson.

Por outo lado o Ferroviário chega a Belém querendo complicar a vida do time azulino. A equipe cearense ocupa a 11ª posição com 11 pontos e quer olhar para cima na tabela da Série C. Atual campeão da Teceirona, o Tubarão possui no elenco a experiência do atacante Ciel, de 42 anos. O atleta é o capitão da equipe e foi o responsável direto pelo acesso e título do Ferroviário no ano passado. Nesta temporada foram quatro gols e apenas um na Série C.

Experiente Ciel deve estar em campo contra o Remo (Ascom / Ferroviário)

A equipe nordestina possui no elenco três jogadores que já passaram pelo futebol paraense, dois deles foram campeões com o Remo. O primeiro é o goleiro Douglas Dias, que acumula passagens pelo Remo e Paysandu. Com o Leão o goleiro foi campeão estadual em 2018, já pelo Papão fez parte do acesso à Série B em 2012.

Douglas Dias em coletiva de imprensa no Remo (Samara Miranda / Remo)

Outro que vestiu azul-marinho é o volante Marciel. O jogador de 29 anos esteve no Leão Azul em 2022 e conquistou o título do Campeonato Paraense. No total, Marciel esteve em campo 22 vezes com a camisa azulina.

Marciel jogou pelo Remo em 2022 (Samara Miranda / Remo)

Fechando o trio de atletas que já jogaram em Belém está o atacante Marcelinho. O jogador defendeu as cores do Paysandu em 2022, atuando na Série C, com 11 jogos disputados e nenhum gol marcado.

Ficha técnica - Remo x Ferrociário - 11ª rodada Série C 2024

Local: Baenão / Belém (PA)

Data: 29.06.2024

Horário: 19h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Janystony Rabelo de Melo (PI) e Fernanda Feliz da Silva (AL)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Diogo Batista, Ligger (João Afonso), Rafael Castro, Bruno Bispo e Raimar; Paulinho Curuá, Jaderson e Pavani; Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Geninho e Matheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista, Léo Rafael e Vitinho; Marcelinho e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.